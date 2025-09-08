Condividi "È Marius Ionut Mihalache il rumeno di Comiso morto nello scontro fra moto dove hanno perso la vita i due coniugi" sui social

Palazzolo Acreide – Lascia la moglie incinta di otto mesi e una bambina.

Marius Ionut Mihalache, 40 anni di origini romene ma residente da tempo ormai a Comiso, dove aveva un’azienda che si occupa di lavori in ferro battuto e alluminio.

Lo scontro frontale e violento. Che non ha lasciato scampo. Tre vittime sull’asfalto maledetto della Maremonti, ovvero sulla Statale 124. Teatro non nuovo a tragedie di questa portata. Tre morti e due famiglie devastate in un’estate di sangue sulle strade siciliane che non pare voler concedere tregua alcuna.

Nunzio Parisi 33 anni e la moglie Giuliana Briguglio 39, residenti a Grammichele, nel Catanese. Marius Ionut Mihalache, 40 anni di origini romene ma residente da tempo ormai a Comiso. Sono i nomi di chi, nella mattinata di ieri (domenica), ha trovato la morte lungo la Statale. Marito e moglie avevano fatto parte di una gita fuori porta assieme ad un gruppo di centauri: Mihalache arrivava dal senso opposto. La coppia ed il 40enne erano a bardo di due moto Kawasaki. All’improvviso l’impatto. Come detto, violento. A tal punto da avare sbalzato via per decine di metri i tre che erano in sella ai due mezzi.

I soccorsi sono stati lanciati immediatamente. Per Giuliana Briguglio e Marius Ionut Mihalache non c’è stato nulla da fare. Anche per il 33enne Nunzio Parisi nonostante l’arrivo dell’eliambulanza non c’è stato nulla da fare. Due famiglie distrutte, si diceva. La coppia era madre e padre di un bimbo di dieci anni appena. Il 40enne era sposato con una donna incinta di otto mesi e ha una bimba.

