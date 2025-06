È modicana la stella che brilla sul palco dell’opera di Breslavia

Nel ruolo di Frida Kahlo, in scena al teatro della città polacca, Carola Minardo debutta come ballerina solista a soli 21 anni. Coronando un sogno e annunciando l’inizio di una carriera brillante

Modica – «Audace, sicura, forte. Carola, la più giovane ballerina del Wroclaw Ballet, ha interpretato Frida Kahlo con una forza straordinaria. Una rivelazione». Così Annabelle Lopez Ochoa, coreografa pluripremiata che può contare nel suo carnet internazionale lavori con il New York City Ballet, rivela al mondo il talento della 21enne modicana Carola Minardo, protagonista dello spettacolo “Frida” in scena nelle scorse settimane al teatro dell’Opera di Breslavia.

Un talento coltivato tra Modica, Catania e Cannes

Nel corpo di ballo del teatro polacco Carola è arrivata dopo intensi anni di studio tra Modica, Catania e Cannes. Il suo amore per la danza nasce a 5 anni quando comincia a frequentare nella sua città, Modica, il “Centro studio danza Tersicore”. La direttrice, maestra Mirella Maltese, intravede presto in Carola un talento raro e le propone, negli anni successivi, occasioni di crescita, come gli stage organizzati dall’Accademia di danza Anime Scalze di Anna Lombardo in provincia di Catania. Da qui si apriranno le prime porte, si susseguiranno infatti concorsi e altri stage con docenti di accademie europee che la noteranno subito dandole la possibilità di proporsi, già all’età di 10 anni, alle audizioni per frequentare le accademie di Zurigo e Berlino.

Le prime esperienze e le audizioni internazionali

Sotto la sapiente guida della maestra Anna Lombardo, Carola e la sua famiglia capiscono che è ancora presto per calcare palcoscenici d’oltralpe e che per competere a livello internazionale bisogna migliorare il livello tecnico.

Così, dopo qualche anno di studio con Anna Lombardo, Carola è pronta per spiccare il volo e superare a pieno titolo l’audizione presso il Polo Nazionale Superiore di Danza Rosella Hightower a Cannes, nel sud della Francia. La scuola fa parte della rete degli istituti di insegnamento superiore del Ministero della Cultura francese e delle grandi scuole di danza a livello internazionale.

Sei anni di formazione d’eccellenza in Francia

Nella città francese Carola si trasferisce nel settembre del 2017, a soli 13 anni, e negli anni seguenti si distingue per impegno e capacità, tanto da essere scelta per un premio destinato ai migliori studenti dall’Università della vicina Nizza. Dalla scuola di Cannes Carola esce sei anni dopo con un diploma in studi socio economici e un titolo universitario, il “Diplôme National Supérieur Professionnel de Danseuse”, che le dà la possibilità, la determinazione e le spalle forti per partecipare alle audizioni nelle principali compagnie di danza d’Europa e cominciare così il suo percorso da ballerina professionista.

L’ingresso al Teatro dell’Opera di Breslavia e la brillante ascesa

Ad agosto 2024 viene assunta dal corpo di ballo del teatro dell’Opera di Breslavia, la cui fondazione risale ai primi del Settecento, un importante centro di riferimento culturale per la regione polacca della Bassa Slesia.

Carola entra con la qualifica di membro del corpo di ballo ma quando la compagnia decide di mettere in scena quest’anno lo spettacolo Frida Kahlo con le coreografie di Annabelle Lopez Ochoa, la ballerina modicana viene scelta per interpretare la protagonista nonostante sia giovanissima, assunta da meno di un anno, senza altre esperienze lavorative alle spalle né pregressi ruoli da solista. Guadagnando cioè, con bravura, determinazione e umiltà, una rapidissima progressione di carriera.

Il plauso della critica e della direzione artistica

Lo spettacolo, con le musiche del compositore Peter Salem che accompagnano coreografie straordinarie in cui i quadri dell’artista messicana sembrano prendere vita, ha riscosso un grande successo rappresentando un importante trampolino di lancio per la giovane ballerina modicana.

L’interpretazione di Frida da parte di Carola Minardo ha conquistato, insieme agli applausi del pubblico, l’apprezzamento della dirigenza del teatro. «È una tale gioia vedere Carola re-immaginare Frida in ogni prova e in ogni performance. Porta in questo straordinario ruolo amore, passione ma anche humor e leggerezza» scrive di lei Malgorzata Dzierzon, direttrice del Wroclaw Ballet, che ha creduto da subito nel talento della giovane artista modicana.

Entusiastiche le recensioni; tra tutte, wroclaw.pl, il principale notiziario di Breslavia, riporta: «Una debuttante già così sicura di sé da riuscire a interpretare non solo un ruolo ma una vera creazione artistica».

