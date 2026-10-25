È morta a Roma Vittoria De Masi, moglie di Piero Guccione

Roma – È morta ieri a Roma Vittoria De Masi (1935-2026), moglie di Piero Guccione e mamma di Paola Guccione. Vittoria avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 28 ottobre.

Coetanea di Piero (anch’egli classe 1935), Vittoria è stata accanto a Piero nei primi decisivi anni della sua formazione artistica, condividendone sacrifici, speranze e conquiste. Un legame profondo, che li ha accompagnati per tutta la vita, anche quando le loro strade hanno preso direzioni diverse.

I funerali si terranno martedì 27 ottobre, alle ore 11.00, presso la Chiesa di San Gioacchino a Roma.

La prossima primavera, secondo il suo desiderio, le sue ceneri saranno accolte nel cimitero di Scicli, città alla quale era rimasta profondamente legata.

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