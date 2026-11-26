Erice, Trapani – È morta a Erice Maria Grammatico, 85 anni, la pasticcera che ha fatto conoscere i dolci ericini nel mondo. Una grave malattia l’aveva tenuta lontana dalla bottega negli ultimi mesi dove ancora coordinava i pasticceri nel retrobottega e, spesso, stava alla cassa intrattenendosi coi clienti. La storia di Maria Grammatico è legata all’ingresso, all’età di 11 anni, nell’istituto San Carlo, dove imparò dalle suore a lavorare le mandorle e a preparare i dolci del convento. La sua prima pasticceria venne aperta l’1 giugno 1964, preparando i dolci secondo le ricette che aveva scoperto in convento. A renderla famosa nel mondo sono state le genovesi, la frolla ripiena di crema che molti clienti chiedono ancora tutt’ora appena sfornata. E poi i dolci con la pasta reale e quelli di mandorla.

«Sarà uno dei simboli moderni di Erice», ha scritto la sindaca Daniela Toscano sui social. «Chi l’ha conosciuta sa che non aveva bisogno di grandi discorsi, guardava più ai gesti. E io quel gesto non l’ho dimenticato. Non lo dimenticherò mai», ha aggiunto la sindaca, facendo riferimento a un momento difficile che il primo cittadino ha vissuto. I funerali saranno celebrati venerdì 27 novembre alle 16, nel duomo di Erice.

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