È morta Aurora Maniscalco l’hostess precipitata da un palazzo a Vienna. Interrogato il fidanzato

Vienna – È morta Aurora Maniscalco, l’hostess 24enne originaria di Palermo, precipitata a Vienna dal terzo piano di un palazzo nella notte tra sabato e domenica, intorno all’una.

La ragazza che lavorava per la Lauda Air, era ricoverata in ospedale, ed è deceduta ieri per le gravi ferite riportate nella caduta.



La polizia austriaca, che sta indagando sulla vicenda, sospetta che la caduta possa non essere stata accidentale.

Aurora Marescalco si trovava in compagnia del fidanzato, un 27enne anche lui palermitano, già ascoltato dagli investigatori, che lavora come assistente di volo per un’altra compagnia.

I genitori hanno raggiunto la figlia e sono stati ricevuti dall’ambasciata italiana.

La cugina di Aurora, Federica Bevilacqua, sui social scrive: “Ciao Auri, vola per sempre nei cieli come facevi in terra. Noi ti faremo giustizia, non ci fermeremo di fronte a niente”.

