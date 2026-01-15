È morta Bibi, la «presunta» figlia di Freddie Mercury: aveva 48 anni e aveva un tumore alla spina dorsale

Londra – È morta a 48 anni Bibi, la presunta “figlia segreta” di Freddie Mercury. Ad annunciarlo la sua famiglia con un comunicato ufficiale diffuso dai media inglesi: “B è ora con il suo amato e amorevole padre nel mondo dei pensieri. Le sue ceneri sono state sparse al vento sulle Alpi”, si legge su Hello Magazine, “Bibi è morta pacificamente dopo una lunga battaglia contro il cordoma, un raro cancro alla spina dorsale, lasciando due figli di nove e sette anni”.

La sua esistenza era emersa per la prima volta lo scorso anno, tanto da essere riconosciuta universalmente come uno dei segreti più grandi della storia della musica meglio conservati. Aveva affermato di aver mantenuto uno stretto rapporto con il cantante fino alla sua morte nel 1991. Le notizie secondo cui il compianto frontman avrebbe potuto avere una figlia sono emerse dopo la pubblicazione di una nuova biografia intitolata “Love, Freddie” di Lesley-Ann Jones. La donna viene indicata nel libro solo come “B” .Il marito Thomas, nella dichiarazione ai media, ha detto che é “pacificamente dopo una lunga battaglia contro il cordoma, un raro tumore della colonna vertebrale” e che lascia “due figli di nove e sette anni”.