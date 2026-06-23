È morta Cristiana Brandolini d’Adda, sorella di Gianni Agnelli e ultima della famiglia di quella generazione

Venezia – Della famiglia che vestiva alla marinara, dal celebre romanzo autobiografico della sorella, era la sola ancora in vita.

È morta a 99 anni nella sua casa di Venezia, circondata dai suoi affetti, Cristiana Brandolini d’Adda, ultima esponente della sua generazione degli Agnelli: le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole — scomparsa nel dicembre 2025 — e i fratelli Gianni, l’Avvocato, Giorgio e Umberto.

Nata a Torino il 16 febbraio 1927 da Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat, era la quinta di sette figli.

Moglie del conte Brando Brandolini d’Adda, sposato nel 1947 nella basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, a Roma, dal suo matrimonio sono nati i figli Tiberto, Leonello, Nuno e Brandino.

Lontana per scelta dai riflettori, riservata, più schiva nel farsi vedere in pubblico, ma non certo meno mondana. Era considerata una delle regine internazionali del bel mondo del jet set. Ha diviso la sua vita tra Venezia, la tenuta di Vistorta, nel Friuli, con la villa e il parco all’inglese ridisegnato da Russell Page, e Parigi, dove dal 1968 abitò sulla Rive Gauche. Particolarmente legata al fratello Gianni, con lui condivideva il gusto e la misura. Celebre per l’eleganza, fu ritratta, tra gli altri, da Cecil Beaton e da Horst P. Horst, e ammirata per il suo gusto nella moda e negli interni. Spirito libero e amante delle arti, sostenne la Fondation de la Vocation di Marcel Bleustein-Blanchet e il Watermill Center di Robert Wilson.

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