È morta Francesca Mannina, la seconda siciliana dispersa nel terremoto in Venezuela

Caracas – È morta anche Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa dopo il terribile terremoto in Venezuela. La donna era originaria di Balestrate, comune in provincia di Palermo.

Il compagno della donna era stato ritrovato vivo ieri.

A dare la notizia lo zio Davide Emma sui social: «Addio, nipotina dal cuore immenso – scrive in un lungo post pubblicato su Facebook -. Sempre pronta a incoraggiare, a donare speranza e augurare il bene».

E continua: «Riuscivi sempre a strapparci un sorriso. Ora il terremoto ti ha portata via e il dolore che hai lasciato è indescrivibile. Ma vivrai per sempre nel mio cuore, nel luogo in cui nemmeno la morte potrà mai raggiungerti. Un grazie di cuore a tutti coloro che ci sono stati vicini e che fino all’ultimo si sono uniti alla nostra speranza di poterti ritrovare indenne».

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