È morta la mamma di Roberto Baggio

Vicenza – «Cara Mamma, il tuo Amore mi ha dato la forza di scuotere l’Universo. Il mio debito di gratitudine verso te e Papà non finirà con questa vita!». Con saluto asciutto e affettuoso l’ex calciatore Roberto Baggio ha annunciato la morte della madre Matilde Rizzotto: aveva 88 anni. Baggio ha condiviso il messaggio sui propri canali social assieme a una foto di famiglia, la mattina di sabato 24 gennaio.

Quello con la madre è un rapporto che il fuoriclasse vicentino ha sempre ricordato con amore nel ripercorrere le sue vicende personali dentro e fuori dal campo: fu lei ad accompagnarlo al primo provino al Vicenza a 13 anni, e gli stette accanto nel momento del drammatico infortunio del 1985 che segnò profondamente la sua carriera. Nel momento più buio, in cui Baggio credeva che non avrebbe più camminato e voleva lasciare tutto, la madre con amore e forza lo convinse a ripartire.

Nel suo saluto alla madre il campione ricorda anche la figura del padre, Florindo, scomparso nel 2020. «Era l’uomo più importante della mia vita» aveva detto Baggio che in vent’ anni di carriera ha fatto sognare milioni di tifosi, dagli esordi con il Lanerossi Vicenza per poi passare a Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna fino ad approdare all’Inter e a chiudere con i colori del Brescia.

