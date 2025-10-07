Attualità
07/10/2025 10:59

È morta la professoressa Francesca Vitale, fu giudice al Maxiprocesso contro Cosa Nostra

Aveva 88 anni

di Redazione

Palermo – È morta a 88 anni l’insegnante Francesca Paola Vitale. Fu tra i giudici popolari del maxiprocesso. Eccola in una intervista di Geppy Cucciari.

 

