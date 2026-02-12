È morta Maria Franca Ferrero: aveva appena compiuto 87 anni

Torino – Addio a Maria Franca Fissolo Ferrero. La presidente onoraria della holding Ferrero International S.A. e presidente della Fondazione Ferrero si è spenta alle 5,30 nella sua casa di località Altavilla, la prima collina di Alba. Aveva da poco compiuto 87 anni: era nata a Savigliano il 21 gennaio 1939, sette anni prima della fabbrica albese con cui ha intrecciato tutta la sua vita, ricoprendo un ruolo tanto discreto quanto fondamentale nelle scelte a fianco del marito Michele Ferrero, il patriarca del gruppo dolciario ora guidato dal figlio Giovanni.

Dopo il ginnasio e il liceo, aveva frequentato la Scuola per Interpreti a Milano e nel 1961 era stata assunta come traduttrice e interprete nella fabbrica del cioccolato di Alba che stava già per diventare una multinazionale. «Anche se è stato scritto decine di volte, non sono mai stata la segretaria di Michele Ferrero – aveva precisato in un’occasione la signora Maria Franca -. Quel che è vero è che con lui fu il classico colpo di fulmine, un amore a prima vista».

Maria Franca Fissolo e Michele Ferrero si sposarono nel 1962. Nel 1963 ebbero il loro primogenito Pietro, scomparso per un malore in Sudafrica il 18 aprile 2011. Nel 1964 nacque Giovanni, attuale presidente del gruppo dolciario che può contare su 36 stabilimenti produttivi e una presenza in più di 170 Paesi. Pur senza mai abbandonare Alba e quella villa nascosta dalle siepi sulla prima collina della città, la famiglia Ferrero ha vissuto a lungo a Bruxelles e poi a Monaco.

Negli ultimi anni la signora Maria Franca aveva deciso di ritornare a risiedere ad Alba, rafforzando così la sua presenza e il suo impegno nella capitale delle Langhe, quasi a voler confermare anche fisicamente l’importanza e il ruolo delle radici albesi in una multinazionale sempre più proiettata nel mondo. Con il figlio Giovanni, lascia le nuore Paola e Luisa e cinque nipoti.

© Riproduzione riservata