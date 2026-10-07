Condividi "È morta Mariuccia Sofia, medico e giornalista, volto storico di Telecolor e Antenna Sicilia" sui social

Catania – Il giornalismo siciliano è in lutto. E’ morta Mariuccia Sofia, per vent’anni volto storico di Antenna Sicilia e Telecolor.

Moglie di Roberto Milone, anch’egli giornalista, e madre di Daria e Gabriele, 65 anni, con Flaminia Belfiore e Marina Cosentino è stata una delle tre speaker e annunciatrici che nel 1979 lanciarono i programmi di Antenna Sicilia.

Diventata giornalista e passata a Telecolor, ha curato diverse trasmissioni molto amate dal pubblico e apprezzate dagli addetti ai lavori.

Dopo aver lasciato la carriera giornalistica, era diventata medico-chirurgo ed esperta in discipline olistiche e benessere integrato.

La piangono amici e pazienti, che in lei hanno sempre trovato sostegno medico e spirituale, per quel suo modo unico di cercare il lato positivo delle cose.

Chi volesse salutarla può farlo a partire dalle 16 di oggi nella parrocchia Immacolata Concezione di Cannizzaro, dove sarà allestita la camera ardente. I funerali si terranno nella stessa chiesa venerdì 9 alle 16.30.

© Riproduzione riservata