È morta Patrizia Burrafato, fu presidente del consiglio comunale di Pozzallo

Aveva 59 anni. Si è spenta a causa di un male incurabile.

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Pozzallo – È morta oggi Patrizia Burrafato, già presidente del Consiglio comunale di Pozzallo. Aveva 59 anni. Si è spenta a causa di un male incurabile.

A darne notizia è il sindaco Roberto Ammatuna, che ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e della città.

Burrafato ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio comunale dal 1998 al 2002, diventando la prima donna a guidare l’assemblea civica di Pozzallo.

Nel 2022 era stata candidata alla carica di sindaco di Pozzallo, in occasione delle elezioni amministrative, ottenendo 353 voti, pari al 3,72% dei consensi.

«Un’altra triste notizia per la nostra città», ha scritto il sindaco Ammatuna nel messaggio con cui ha comunicato la scomparsa, esprimendo «le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia».

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