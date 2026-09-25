È morta Silvia d’Amico, produttrice cinematografica che aveva lavorato con Rossellini e Monicelli

Roma – È morta Silvia d’Amico, produttrice cinematografica che aveva lavorato con molti importanti registi fra cui Roberto Rossellini, Luigi Magni e Mario Monicelli, figlia della grande sceneggiatrice Suso Cecchi d’Amico e del celebre musicologo Fedele d’Amico. Aveva 86 anni.

La sua scomparsa è stata annunciata dalla Fondazione Franco Zeffirelli che «si stringe con affetto alla direttrice del Museo Franco Zeffirelli, Caterina d’Amico, sorella di Silvia, e a tutta la famiglia in questo momento di dolore».

Nel ricordare la produttrice, la Fondazione ha anche scritto: «Protagonista della cultura e del cinema italiano, Silvia d’Amico apparteneva a una famiglia la cui storia è stata strettamente legata anche a Franco Zeffirelli, sul piano personale e professionale».

Nata a Roma nel 1940, Silvia d’Amico aveva studiato filologia e letteratura russa e aveva esordito al cinema come sceneggiatrice, lavorando con Renato Castellani per il film «Il brigante», del 1961.

Aveva poi proseguito come produttrice, sia per il cinema che per la tv, lavorando molto con Roberto Rossellini (anche suo compagno dal 1974 al 1977) per cui aveva prodotto «Anno Uno» nel 1974, «Il Messia» (1975) e il documentario per Rai 2 «Concerto per Michelangelo» (1976) di cui aveva scritto anche le sceneggiature.