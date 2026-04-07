Aveva 97 anni. È mancato il Venerdì Santo.

Condividi "È morto a Santiago del Cile il sacerdote sciclitano don Salvatore La Terra" sui social

Santiago del Cile – È mancato, alla veneranda età di 97 anni, il giorno del Venerdì Santo, don Salvatore la Terra, sacerdote sciclitano. La sua dipartita è avvenuta a Santiago del Cile.

Colpito da ictus e da una insufficienza cardiaca, era malato da molto tempo. Nato il 14 gennaio 1929 a Scicli, aderì ai Figli dei Santi Maria dell’Immacolata in Argentina nel 1950. Era stato ordinato sacerdote a Roma il 28 ottobre 1956.

Giovedì 9 aprile alle 19 nella chiesa di Fatima a Scicli si terrà una messa in suffragio voluta dai parenti del prelato.

© Riproduzione riservata