Condividi "È morto Alberto Cicero, giornalista catanese che ha legato il proprio nome a La Sicilia e Assostampa" sui social

Catania – Lutto nel mondo del giornalismo siciliano: è morto all’età di 65 anni Alberto Cicero. In pensione da quasi due anni, è stato per 12 anni segretario regionale di Assostampa.

Storica firma del quotidiano “La Sicilia”, da anni lottava con un male incurabile. E’ stato per anni prima caposervizio e poi caporedattore della cronaca de La Sicilia, “distinguendosi – ricorda Assostampa – per la profonda conoscenza del territorio e la capacità di guidare i colleghi più giovani con generosità e spirito di squadra”.

“Oltre al suo lavoro in redazione- prosegue la nota di Assostampa Sicilia – il nome di Alberto Cicero resterà indissolubilmente legato alla difesa della categoria e della libertà di stampa. Già segretario provinciale della sezione di

Catania per tre mandati ha ricoperto la carica di segretario regionale dell’Associazione siciliana della stampa, il sindacato unitario dei giornalisti, ed infine presidente del consiglio regionale, battendosi sempre in prima linea per la tutela dei posti di lavoro e la dignità professionale, il contrasto al precariato e la difesa della libertà d’informazione. Se ne va – sottolinea Assostampa Sicilia – un uomo d’altri tempi e un punto di riferimento per l’intera categoria, un pezzo di storia del sindacato e del giornalismo.

“Alberto – si legge in un suo ricordo su lasicilia.it, il sito del quotidiano per cui ha lavorato – non è stato solo un giornalista o un leader sindacale; è stato un porto sicuro. Un maestro che non saliva in cattedra, ma che insegnava stando in trincea. Nelle sue battaglie con l’Assostampa, non difendeva un privilegio, ma la dignità degli ultimi, dei precari, dei collaboratori di provincia che consumano le suole delle scarpe per pochi spiccioli. Ci credeva davvero. Per lui il giornalismo non era un mestiere, ma un patto d’onore con il lettore e un servizio civile per la sua terra. Tra le sue passioni il tennis, i motori, la cucina. la libertà di un collega, in quel gesto ci sarà ancora un pezzetto di lui”.

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