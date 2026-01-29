È morto Andrea Sortino, storico ottico di Modica

Modica – Ci lascia Andrea Sortino, 84 anni, che ha rappresentato uno dei punti di riferimento dell’ottica a Modica. L’attività di Sortino affonda le sue radici nella metà del secolo scorso. Al civico 95 di Corso Umberto, Andrea Sortino, ha costituito un punto di riferimento per l’ottica e la contattologia. Il testimone è stato consegnato, negli anni, alla figlia, Daniela, esempio di un passaggio generazionale fatto di competenza e amore per il lavoro. I funerali di Andrea Sortino saranno celebrati venerdì alle 10 nel Duomo di San Pietro.

