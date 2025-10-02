È morto Beppe De Cecco, l’uomo della pasta si spegne nel giorno del suo compleanno

Pescara – Si è spento a 76 anni Giuseppe “Beppe” De Cecco, figura centrale nella storia del pastificio abruzzese che porta il suo nome, oggi marchio simbolo della pasta italiana nel mondo. Nato a Pescara il 1° ottobre 1948, cresciuto tra gli stabilimenti di famiglia e residente a Fara San Martino, De Cecco ha legato la sua vita all’impresa fondata dal nonno. Oggi avrebbe compiuto 77 anni.

Fratello di Filippo Antonio, attuale presidente, e padre di Adolfo Maria – oggi anch’egli impegnato in azienda – ha contribuito per oltre trent’anni alla guida del gruppo, prima come amministratore e poi come presidente del Molino e Pastificio. Sotto la sua direzione, l’azienda ha affrontato passaggi delicati: il consolidamento industriale, l’ampliamento della gamma, la sfida dell’export.

Il gruppo ha annunciato la sospensione delle attività per due giorni in segno di lutto. «Con dolore ricordiamo una figura che ha dedicato la vita al lavoro e alla comunità», si legge nella nota diffusa ai dipendenti.

“Don Beppe”, come era conosciuto a Pescara l’imprenditore, è stato anche presidente del Pescara Calcio. Con lui alla guida la formazione conquistò la promozione in Serie A nel campionato 2011-2012. «Figura di grande importanza nella storia del Delfino – scrive la società -, grazie alla sua iniziativa il Pescara Calcio seppe rialzarsi in uno dei momenti più bui della propria storia. La tifoseria biancazzurra lo ricorderà sempre con affetto e gratitudine. La Delfino Pescara 1936 e il presidente Daniele Sebastiani porgono le più sincere condoglianze alla famiglia De Cecco in questo momento di grande dolore».

