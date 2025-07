È morto Celso Valli, arrangiatore e produttore di Vasco, Morandi e Mina

Bologna – Compositore, arrangiatore e produttore, Celso Valli è morto domenica all’età di 75 anni. Valli ha collaborato dagli anni ‘70 con i protagonisti del panorama musicale italiano e internazionale, collezionando una lunghissima serie di successi. Altrettanto lungo l’elenco dei grandi della musica con cui ha condiviso il suo percorso artistico: Mina, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Andrea Bocelli, Giorgia, Renato Zero, Gianni Morandi, Adriano Celentano, Ornella Vanoni, Claudio Baglioni, sono solo alcuni dei nomi con cui ha creato hit indimenticabili degli ultimi decenni.

Nato a Bologna il 14 maggio, Valli si era iscritto al Conservatorio di Bologna, e in quel contesto fu cofondatore di una big band jazz con cui ha partecipato a festival jazz italiani. Ha mosso i suoi primi passi come tastierista del gruppo musicale rock progressive Ping Pong: due album e un discreto successo con «Caro Giuda», scritta da Roberto Vecchioni; quindi è passato ai Bulldog, incidendo altri tre album. nel corso della carriera è diventato uno degli esponenti della italo disco, dando vita a vari progetti: Azoto (San Salvador), Tantra (Hills of Katmandu), Passengers (He’s Speedy Gonzales), Nuggets (New York).