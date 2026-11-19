Aveva 91 anni. Giornalista e scrittore, diventò famoso con la trasmissione «Telefono giallo».

Roma – Fu la televisione, negli anni Ottanta, a procurare grande notorietà a Corrado Augias. Chiunque abbia seguito con attenzione l’intricata vicenda della strage di Ustica, ricorda la chiamata che un anonimo militare fece il 6 maggio 1988 alla sua trasmissione della Rai, Telefono giallo, per denunciare coperture su quanto era avvenuto nel giugno 1980 all’aereo passeggeri Dc-9 di Itavia precipitato in mare durante il percorso da Bologna a Palermo.

Augias tuttavia non era solo un conduttore di successo del piccolo schermo. Giornalista, giallista, autore teatrale, appassionato di musica, era senza dubbio uno dei più capaci divulgatori italiani, come dimostra il successo dei suoi bestseller su delicati argomenti religiosi. Ed era animato anche da una forte passione civile.

Uomo di sinistra, era stato parlamentare europeo eletto nelle liste dell’allora Pds dal 1994 al 1999. Nel dicembre 2020 non aveva esitato a restituire alla Francia la prestigiosa Legion d’Onore, di cui era stato insignito nel 2007, per via del fatto che la stessa decorazione era stata assegnata al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, nonostante la mancata collaborazione del Cairo con la magistratura italiana nell’indagine sull’assassinio del giovane ricercatore Giulio Regeni.

Il successo con «Telefono giallo»

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Augias era figlio di un ufficiale dell’Aeronautica di origine francese, mentre la madre era di ascendenza ebraica. Laureato in Giurisprudenza, si era dedicato poi al giornalismo. Aveva scritto per i settimanali Panorama e L’Espresso, era stato inviato della Repubblica, quotidiano per il quale aveva a lungo curato una rubrica di dialogo con i lettori.

Il suo esordio letterario risale al 1981, quando Augias aveva pubblicato il poliziesco Quel treno per Vienna (Rizzoli), ambientato all’inizio del XX secolo, con la prima inchiesta del commissario Giovanni Sperelli, nella finzione fratellastro dell’Andrea Sperelli protagonista del famoso romanzo Il piacere di Gabriele d’Annunzio. In seguito erano usciti, sempre da Rizzoli, altri due libri di Augias con le vicende dello stesso investigatore, Il fazzoletto azzurro (1983) e L’ultima primavera (1985).

Il vasto successo di pubblico, come ricordato, era giunto con la trasmissione Telefono giallo, partita su RaiTre nel 1987 e proseguita per diverse stagioni. In ogni puntata condotta da Augias veniva ricostruito un clamoroso caso di cronaca rimasto parzialmente o del tutto irrisolto, per poi consentire agli spettatori di telefonare per riferire elementi a loro conoscenza sul fatto oggetto del programma. Delitti comuni, omicidi di mafia, fatti di sangue a sfondo politico venivano sviscerati con cura e soprattutto riportati all’attenzione dei cittadini, che mostravano di gradire la formula.

In seguito Augias aveva realizzato e condotto molti altri programmi, sulla Rai e su Telemontecarlo, come Babele (dedicato esclusivamente ai libri), Caro lettore, Cominciamo bene, Enigma, Quante storie, Città segrete. Aveva una grande padronanza del mezzo televisivo, una voce suadente, modi sempre misurati e signorili che lo distaccavano in modo netto da un certo modo «urlato» di comportarsi in tv.

«Inchiesta su Gesù» e le critiche

Nel 2006 aveva riscosso un grande successo tra il pubblico e suscitato notevoli polemiche il libro Inchiesta su Gesù (Mondadori), realizzato da Augias con il biblista Mauro Pesce. I due autori si accostavano infatti alla figura del Nazareno con un approccio critico-storico che ne considerava la vicenda su un piano strettamente umano, lasciando da parte il versante teologico che ha invece attinenza con la fede.

Augias, personalmente ateo e apertamente favorevole all’eutanasia, ne deduceva la portata rivoluzionaria della visione cristiana, fino a sostenere che la predicazione di Gesù, per il suo accento sul concetto di misericordia, «lancia un messaggio molto più intenso e forte della pretesa resurrezione fisica». Ma questa considerazione non poteva ovviamente risultare bene accetta ai credenti, poiché prescindeva del tutto dalla divinità di Cristo, addirittura riducendola a un aspetto di secondo piano.

Fu così che il libro di Augias e Pesce suscitò reazioni aspre da parte di settori autorevoli del mondo cattolico. La rivista dei gesuiti La Civiltà Cattolica, per la penna di padre Giuseppe De Rosa, lo definì «un attacco frontale alla fede cristiana», al di là delle intenzioni degli autori, poiché negava «tutte le verità essenziali» che la Chiesa aveva fissato come dogmi. Per De Rosa era «assolutamente inaccettabile», separare il Gesù della storia dal Cristo della fede. Non meno severo, su Famiglia cristiana l’intervento di monsignor Gianfranco Ravasi, poi divenuto cardinale, che giudicava «grossolano e sbrigativo» il filtro adottato da Augias e Pesce per mettere a fuoco la personalità del Nazareno.

La risposta del giornalista era che il libro si limitava, con il massimo rispetto per la fede, «ad analizzare Gesù dal punto di vista storico, al pari di Alessandro Magno e Giulio Cesare». Il nodo vero probabilmente è che la scarsa dimestichezza con le Sacre Scritture degli italiani, per via delle caratteristiche tipiche della tradizionale educazione cattolica, aveva favorito il successo di Inchiesta su Gesù, nel quale molti lettori avevano trovato un punto di vista originale, per quanto discutibile, su questioni che non erano abituati a considerare e tanto meno ad approfondire.

«Consapevolezza e memoria»

Il risultato fu che Augias poté avviare con successo la pubblicazione di altri libri a due voci su argomenti contigui. Vennero quindi Inchiesta sul cristianesimo con Remo Cacitti (Mondadori, 2008), Disputa su Dio e dintorni con Vito Mancuso (Mondadori, 2009), Inchiesta su Maria con Marco Vannini (Mondadori, 2013). Libri fortunati ma anche controversi, che continuarono a suscitare polemiche, ma testimoniano un impegno per indurre i lettori a interrogarsi su alcuni fondamenti essenziali della nostra civiltà.

Forse il più grande pregio di Augias era appunto la capacità di affrontare temi delicati in modo chiaro senza per questo banalizzarli. Ne è un esempio valido il suo libro Breviario per un confuso presente (Einaudi, 2020), in cui cercava di mettere a fuoco alcuni dei problemi più scottanti della nostra epoca, ma anche le grandi questioni della vita e della morte, su cui ognuno non può fare a meno di interrogarsi.

Un invito alla riflessione che, anche dinanzi alla crisi provocata dal Covid-19, non perdeva mai di vista la dimensione storica: «Proprio perché siamo nel mezzo di una bufera — scriveva all’epoca Augias — è ancora più importante avere consapevolezza e memoria del percorso che ci ha portato fin qui».

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