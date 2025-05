Catania – Don Marco Fiore, originario di Giarratana, sacerdote della Diocesi di Catania è prematuramente scomparso. E’ stato il vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa a nome di tutto il presbiterio della Diocesi a darne comunicazione e a unirsi in preghiera alla famiglia di don Marco.

Il funerale sarà celebrato domani alle ore 16 presso il Duomo di Catania e mercoledì alle ore 10 presso la chiesa madre di Giarratana verrà impartita una benedizione alla salma prima della sepoltura.

“Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si stringono con affetto alla Famiglia Fiore in questo momento di profondo dolore per la perdita del caro Padre Marco, figura di riferimento per la nostra comunità, lasciando un segno indelebile nei cuori di tutti noi”.

