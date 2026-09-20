È morto, dopo una settimana di agonia in seguito a un incidente, Andrea Breci, osservatore arbitrale siracusano

Siracusa – Non ce l’ha fatta Andrea Breci l’osservatore arbitrale siracusano di 38 anni, coinvolto sette giorni fa in un incidente stradale. Breci era stato riciverato ricoverato in ospedale in gravi condizioni a seguito di un violento impatto verificatosi lungo la strada per Enna. Il giovane siracusano, è rimasto sotto stretto monitoraggio sanitario a causa dei traumi riportati nello scontro. Il quadro clinico era definito critico e questa mattina il suo cuore ha smesso di battere. I familiari hanno autorizzato l’espianto degli organi. In questi giorni numerose persone avevano mostrato vicinanza e apprensione per le condizioni di Breci

Il sinistro si è consumato mentre il trentottenne stava percorrendo l’arteria viaria diretta verso il capoluogo ennese. L’impatto ha richiesto un intervento immediato da parte del personale di emergenza, che ha provveduto a stabilizzare l’uomo prima del trasferimento in ospedale.

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