È morto Ernesto Pellegrini, storico presidente dell’Inter

Milano – È morto Ernesto Pellegrini lo storico presidente dell’Inter e imprenditore. Aveva 84 anni.

Pellegrini verrà ricordato come uno dei presidenti più longevi della storia dell’Inter. La acquista nel 1984 per circa dieci miliardi di lire dell’epoca da Ivanoe Fraizzoli. Sotto la sua presidenza l’Inter conquista il famoso scudetto dei record (58 punti) primato assoluto di punti per un campionato a 18 squadre con 2 punti a vittoria, oltre al maggior numero di vittorie complessive (26 su 34 giornate). Merito del suo tecnico Giovanni Trapattoni ma anche degli acquisti del presidente Matthaus Klinsmann, Brehme e prima ancora l’indimenticabile Karl heinz Rummenigge.

Mai successi di Pellegrini non si fermano qui: nel 1991 e nel 1994 l’Inter vinse la coppa Uefa. E nel 1989 una Supercoppa Italiana.

Imprenditore nel settore della ristorazione, era nato a Milano il 14 dicembre del 1940. Nel gennaio 1984 acquistò l’Inter da Ivanoe Fraizzoli, sotto la sua gestione sono arrivati a Milano Rummenigge, Matthäus, Klinsmann e Brehme. Tra i successi ci sono lo scudetto dei record nella stagione 1988-1989 (58 punti, allora la vittoria valeva solo 2 punti), la Coppa Uefa 1991 che chiuse un digiuno in Europa lungo 26 anni e poi un’altra Coppa del 1994. Nel febbraio 1995 la cessione delle quote a Massimo Moratti. “Proprio il giorno di un evento speciale della tua Inter Ernesto te ne sei voluto andare. Gli hai voluto tanto bene” ha scritto Aldo Serena su X, con una foto della formazione nerazzurra con la Supercoppa italiana vinta nel 1989.

