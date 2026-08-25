Condividi "È morto Fabio Grossi, attore, regista e compagno di vita di Leo Gullotta" sui social

Roma – È morto all’età di 68 anni l’attore e regista teatrale Fabio Grossi, compagno di vita e palcoscenico di Leo Gullotta con cui si era unito civilmente nel 2019, dopo più di 40 anni di convivenza. Lo ha confermato la famiglia dopo che la notizia era circolata sui social.

Nato a Roma, Grossi aveva iniziato con il teatro debuttando nel 1977 con ‘L’uomo, la bestia e la virtu” diretto da Edmo Fenoglio. Negli anni ’80 era passato al cinema con commedie come ‘Mia moglie torna a scuola’, ‘I fichissimi’ di Carlo Vanzina, ‘Pierino contro tutti’ e ‘W la foca’. Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

Fabio Grossi con Leo Gullotta (@fabiogrossi/facebook)

Sua la voce di Carluccio, il genero di Lino Banfi in ‘Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio’. In tv aveva lavorato a programmi di Nanni Loy e Renzo Arbore ed era apparso in fiction come in fiction come ‘Le ragazze di Piazza di Spagna’, ‘Commesse 2’ e ‘Un ciclone in famiglia’.

Al cinema aveva partecipato anche a film più impegnati, da ‘Vajont’ a ‘Fatti della banda della Magliana’ e a ‘L’amico di famiglia’ di Sorrentino.

Dal 2000 si era dedicato prevalentemente alla regia teatrale con opere come ‘Ecce Homo’, rappresentazione della Passione ispirata a una laude umbra del Duecento, collaborando anche con Leo Gullotta a ‘Il piacere dell’onesta”, ‘Minnazza’, ‘Le allegre comari di Windsor’ e ‘Sogno di una notte di mezza estate’.

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