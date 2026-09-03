È morto Fabio Mussi, fu ministro con Prodi

Roma – «Questa notte, all’ospedale Sant’Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi». A riferire la notizia è una nota di Avs. Mussi è stato «ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra ed era attualmente dirigente di Sinistra Italiana Avs.

Mussi è stato è uno dei protagonisti della sinistra degli ultimi decenni. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, il 22 gennaio 1948, si è avvicinato alla politica fin da giovane, entrando nel Partito Comunista Italiano nel 1965.

Dopo gli studi al liceo, ha frequentato la Scuola Normale Superiore di Pisa e si è laureato in filosofia all’Università di Pisa. Nel corso degli anni Mussi ha avuto diversi incarichi all’interno del Pci prima e, poi, del Partito Democratico della Sinistra e dei Democratici di Sinistra.

La sua storia personale e politica attraversa quindi alcune delle trasformazioni più importanti della politica italiana: dalla fine del Pci alla nascita del Pds, dei Ds e infine del Partito Democratico. In Parlamento Mussi – come si legge nella nota – «è stato capogruppo dei deputati del Pds-Ulivo nel 1996 e poi nel 2001 vicepresidente della Camera dei deputati. È stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore de L’Unità. Non aderì al Pd, e contribuì alla nascita prima di Sel e poi di Sinistra Italiana. Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto», conclude la nota.