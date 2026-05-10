Attualità
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10/05/2026 09:35

È morto Ferdinando Sciabarrà, l’ex proprietario di una porzione della Scala dei Turchi

L’uomo tre anni fa, dopo un lungo braccio di ferro legale aveva deciso di donare la propria particella al Comune.

di Redazione

È morto l’agrigentino Ferdinando Sciabarrà, avvocato, già dipendente della Camera di commercio di Agrigento e fino al 2023 proprietario di una porzione della Scala dei Turchi, la famosa scogliera di marna bianca di Realmonte.

L’uomo tre anni fa, dopo un lungo braccio di ferro burocratico e legale aveva deciso di donare la propria particella al Comune, restituendo pienamente la natura di bene pubblico all’area ogni anno visitata da migliaia di turisti e aprendo così ad un percorso di valorizzazione e tutela.

«Porterò per sempre con gratitudine il suo ricordo, poiché con grande generosità ha contribuito a determinare il futuro di Realmonte e una migliore tutela pubblica della Scala dei Turchi» ha commentato l’ex sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, che all’epoca dei fatti si occupò della vicenda.

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