È morto Ferdinando Sciabarrà, l’ex proprietario di una porzione della Scala dei Turchi

È morto l’agrigentino Ferdinando Sciabarrà, avvocato, già dipendente della Camera di commercio di Agrigento e fino al 2023 proprietario di una porzione della Scala dei Turchi, la famosa scogliera di marna bianca di Realmonte.

L’uomo tre anni fa, dopo un lungo braccio di ferro burocratico e legale aveva deciso di donare la propria particella al Comune, restituendo pienamente la natura di bene pubblico all’area ogni anno visitata da migliaia di turisti e aprendo così ad un percorso di valorizzazione e tutela.

«Porterò per sempre con gratitudine il suo ricordo, poiché con grande generosità ha contribuito a determinare il futuro di Realmonte e una migliore tutela pubblica della Scala dei Turchi» ha commentato l’ex sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, che all’epoca dei fatti si occupò della vicenda.

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