È morto Francesco Guccini, aveva 86 anni

Pavana – Questa mattina a Pavana (Pistoia), circondato dall’affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari si è spento, a 86 anni Francesco Guccini. Lo rende noto la famiglia sottolineando che «nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata».

La famiglia, «nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere, a chi lo ha amato, di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre.

Guccini è stato tra i più rappresentativi e popolari cantautori italiani. Dopo il debutto nel 1967, è iniziata una carriera lunga oltre venti album di canzoni. Fu lui a scrivere «Dio è morto» e «La locomotiva». Di quest’ultima, in un’intervista ad Aldo Cazzullo nel 2024 disse: «L’ho scritta in venti minuti. Eppure è lunghissima, tredici strofe. Ma ogni volta che ne finivo una, mi venivano in mente le rime di quella successiva. All’ultima ero stremato. Una canzone nata fortunata».