È morto Francesco Musotto: fu presidente della Provincia di Palermo

Palermo –

È morto dopo una lunga malattia a 78 anni l’ex presidente della Provincia di Palermo, deputato all’Ars ed europarlamentare Francesco Musotto, che aveva dedicato la vita alla politica – una passione praticamente incisa nel suo dna, eredità del padre, Giovanni Musotto, esponente del Partito Socialista, e del nonno suo omonimo, deputato alla Camera sia del Regno d’Italia che della Repubblica, nonché Alto Commissario per la Sicilia – e all’avvocatura, difendendo diversi terroristi, compreso uno dei capi storici delle Brigate Rosse, Renato Curcio, ma anche mafiosi.

Su disposizione del sindaco della Città metropolitana di Palermo Roberto Lagalla, la camera ardente per Musotto sarà allestita domani (giovedì 21 agosto) a Palazzo Comitini, sede dell’ex Provincia, e sarà aperta a partire dalle 15.

Laureato in Giurisprudenza è stato prima consigliere comunale a Cefalù e poi deputato all’Ars per il Psi dal 1981 al 1986. È stato anche membro del Cga. Quando Silvio Berlusconi fonda Forza Italia, Musotto aderisce subito all’iniziativa e nel 1994 viene eletto presidente della Provincia di Palermo per la prima volta, ma il mandato viene bruscamente interrotto dal suo arresto, l’8 novembre 1995, per concorso esterno in associazione mafiosa e bancarotta fraudolenta. Una vicenda che lo portò in carcere per ben quattro mesi, in una cella dell’Ucciardone. Le accuse, basate sulle dichiarazioni di diversi pentiti, da Enzo Brusca a Tullio Cannella tra gli altri, non trovarono mai riscontro nelle aule di giustizia: venne assolto infatti sin dal primo grado e poi definitivamente dalla Cassazione nel 2001.

Nel 1998 si ricandida alle elezioni sempre con il centrodestra e ritorna presidente della Provincia. Sarà rieletto nel 2003, ricoprendo così la carica per oltre 10 anni consecutivi. Contestualmente, Musotto è stato anche europarlamentare (è stato eletto con Forza Italia sia nel 1999 che nel 2004). Nel 2001 tentò anche – in disaccordo con il suo partito – di diventare sindaco di Palermo col sostegno di alcune liste civiche. Impresa non riuscita. Nel 2008 lascia il Parlamento europeo per candidarsi nuovamente all’Ars, dove viene eletto con il Popolo della Libertà. Infine era transitato nel Mpa di Raffaele Lombardo, di cui era diventato anche capogruppo all’Assemblea regionale fino al 2012.

