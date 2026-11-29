Sassari – Lutto nel mondo della musica. Se n’è andato a Sassari Gigi Camedda, storico componente dei Tazenda che aveva fondato insieme a Gino Marielli e Andrea Parodi. Aveva 66 anni ed era ricoverato all’ospedale di Sassari. Da qualche tempo stava affrontando una grave malattia, poco dopo la mezzanotte del 29 novembre ha cessato di vivere.

Tastierista, compositore e voce storica della formazione, Gigi Camedda aveva esordito nella musica giovanissimo, come pianista, tastierista e programmatore di sintetizzatori.

Prima della nascita dei Tazenda aveva militato nel Coro degli Angeli, già al fianco di Andrea Parodi e Gino Marielli. Poi, nel 1988, la nascita dei Tazenda e il successo con la consacrazione nazionale al Festival di Sanremo del 1991, dove i Tazenda avevano affiancato Pierangelo Bertoli in “Spunta la luna dal monte”, portando la lingua sarda al grande pubblico. Dopo l’uscita di Andrea Parodi (poi scomparso 20 anni fa), Gigi Camedda era rimasto uno dei punti fermi dei Tazenda insieme a Gino Marielli.

La sua scomparsa suscita una commozione enorme nel mondo della musica. Gigi Camedda, che viveva a Sassari e aveva un legame fortissimo con la sua città e la Sardegna, era profondamente stimato. Sui social già dal mattino tantissimi post di saluto e commozione da parte di amici, colleghi e fan.

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