Condividi "È morto Giovanni Pluchino, decano dei giornalisti ragusani. Recitò in Divorzio all’italiana, con Mastroianni e Sandrelli" sui social

Ragusa – Un uomo di grande signorilità ed eleganza.

Giovanni Pluchino — storico collaboratore del quotidiano La Sicilia, — è morto oggi a Ragusa. Aveva 91 anni.

La sua lunga carriera da corrispondente è iniziata dal 1955. Era stato, inoltre, capo ufficio stampa dell’Amministrazione provinciale di Ragusa, fondatore e direttore della rivista bimestrale “La Provincia di Ragusa”.

Pluchino ha avuto anche una carriera cinematografica da figurazione speciale in diversi film degli anni Sessanta e Settanta. La sua apparizione più importante in Divorzio all’Italiana (1961) per la regia di Pietro Germi con Marcello Mastroianni e Stefania Sandrelli.

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