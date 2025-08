È morto il designer di auto Ercole Spada: sue alcune Zagato, Aston Martin, la Tipo, la Tempra, la 155, la Dedra e la Delta

Torino – Aveva compiuto da pochi giorni 88 anni Ercole Spada, il grande designer di automobili originario di Busto Arsizio. Si è spento nella notte tra il 2 e 3 agosto mentre era in montagna, vicino al Sestriere. Ercole, fratello del noto architetto Augusto Spada, viveva a Torino, la capitale dell’automobile in cui si era insediato sin dagli anni ’60 per lavorare da Zagato. Lascia la moglie e il figlio Paolo, a cui ha trasmesso la passione per il suo lavoro e che oggi guida lo studio di design Spadaconcept fondato insieme al papà.

Classe 1937, Ercole Spada ha firmato alcuni dei modelli più iconici che hanno fatto la storia dell’automobile. Assunto allo studio di design Zagato nel 1960, subito dopo essersi diplomato perito industriale all’istituto Feltrinelli di Milano, Spada ha iniziato a disegnare modelli di auto sportive, a partire dalla Aston Martin DB4 GT Zagato. Successivamente è stato capo designer alla Ford e ha lavorato per Audi e BMW, fino a tornare a Torino all’Idea Institute dove ha firmato una serie di modelli per Fiat (la Tipo e la Tempra), Lancia (la Dedra e la Delta) e Alfa Romeo (la 155). Nel 1993 il ritorno da Zagato per firmare la Ferrari Testarossa Zagato F.Z.93. Negli ultimi anni ha lavorato fianco a fianco con il figlio Paolo nello studio Spadaconcept, firmando la supercar SVS Codatronca TS. È considerato uno dei più grandi car designer italiani di tutti i tempi.

