È morto il giornalista Toni Capuozzo. Aveva 77 anni

Addio a Toni Capuozzo, aveva 77 anni. Pochi giorni dopo aver rotto il velo della privacy annunciando di avere un tumore e promettendo di “provare ad affrontarlo”, il giornalista è venuto a mancare. Professionista di vecchio stampo, di quelli che “consumano la suola delle scarpe”, dai primi anni Novanta Toni Capuozzo è stato parte e anima pulsante del gruppo editoriale Mediaset, dal Tg5 fino al Tg4 e a Studio Aperto. Ha vissuto più volte sulla sua pelle gli orrori del conflitto armato e si è preso sulle spalle – anzi sulla penna e sulla voce – il peso di raccontare quei fatti all’Italia e al mondo intero.

Nato a Udine nel 1948, da padre napoletano e madre triestina, Capuozzo ha iniziato la sua carriera giornalistica negli anni 70, ma il grande pubblico ha imparato a conoscerlo soprattutto come inviato di guerra per Mediaset. Dai Balcani all’Afghanistan, dalla Somalia all’Iraq, sono tanti i conflitti che ha seguito nella sua carriera. Vicedirettore del TG5 fino al 2013, ha curato e condotto il programma d’approfondimento giornalistico Terra! dal 2000 al 2017.

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