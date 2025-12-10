È morto il percussionista Peppe Di Mauro

Floridia, Siracusa – È scomparso per una malattia, Peppe Di Mauro, musicista di Floridia. È stato un maestro per diverse generazioni, soprattutto nel mondo della musica etnica. Ha affrontato con coraggio la sua malattia, ma non è riuscito a vincere la sua battaglia per la vita. Di Mauro era conosciuto ovunque nel mondo della musica in Sicilia.

Il figlio Seby in un post su Facebook scrive: ” ha dato tutto alle persone, alla sua famiglia, ma soprattutto alla cosa che lega me e lui forse più del legame familiare, la musica. Non sono mai stato un grande con le parole, ho sempre mangiato pane e musica, e tramite essa esprimo il mio essere, come lui del resto…

Credo che un dolore così forte, così grande… da non riuscire a descriverlo. È stato un papà, un collega, un grande amico, e lo sarà per sempre. Ringrazio a nome di tutta la famiglia tutti coloro che hanno scritto qualcosa su di lui. Ho letto storie magnifiche… del resto, per una persona così cosa t’aspetti? Potrei scrivere e scrivere e ancora scrivere, non basta. Mi porterò tutto di te”.

