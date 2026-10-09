Condividi "È morto il professore Melchiorre Trigilia, fu allievo di Quintino Cataudella" sui social

Ispica – È morto all’età di 85 anni il professore Melchiorre Trigilia, intellettuale ispicese, docente di lettere negli istituti superiori, allievo del grecista Quintino Cataudella.

Ha scritto fra l’altro su “Sant’Ilarione, il santo vissuto a Cava Ispica”, dell’Isola dei Porri, della nave bizantina di Pantano Longarini, della Beata Maria Crocifissa Curcio, di Cava Ispica, dellla Madonna delle Milici di Scicli.

Nato a Ispica il 3-8-1941 , si è laureato a Catania col massimo dei voti in Lettere Classiche nel 1967, con una tesi su San Giovanni Crisostomo, col Prof. Quintino Ca­taudella. Sin dal periodo universitario si è interessato di studi di Sacra Scrittura, Padri e Dottori della Chiesa, storia sacra e profana, storia e cultura della sua città e della Sicilia.

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