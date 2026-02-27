È morto l’anziano partito dalla Germania con due asine per raggiungere la Sicilia

La notizia è giunta in Italia, e nell’amata Sicilia, tardi. È morto in dicembre Anton Pfeiffer, da tutti conosciuto come Tony, l’anziano tedesco che qualche anno fa è partito dalla Germania con due asine al seguito per raggiungere la Sicilia.

Anton Pfeiffer, ex manager in pensione, era partito da Schongau, paese vicino a Monaco di Baviera in cui risiedeva, intorno al 2020, per raggiungere tre anni dopo la Sicilia. Il viaggio si era svolto rigorosamente a piedi per l’anziano che aveve due asine al seguito, madre e figlia, “Bella” e “Donna”. Tony aveva soggiornato a Cava d’Aliga di Scicli e aveva fatto tappa anche a Punta Secca.

