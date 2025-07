È morto Livio Macchia, leader e fondatore dei Camaleonti

Milano – Si è spento a 83 anni Livio Macchia, bassista, cantante e colonna dei Camaleonti. Dalla Milano beat al successo sanremese, ha attraversato decenni di musica italiana con garbo, talento e coerenza. La sua voce ha segnato un’epoca, tra armonie vocali e successi senza tempo come L’ora dell’amore ed Eternità.

Capelli ricci, baffoni a manubrio, un’estetica riconoscibile e quell’identità musicale di chi non aveva mai davvero abbandonato il palco — nemmeno con la malattia, nemmeno a 83 anni. Pochi giorni prima della sua morte, Livio Macchia era tornato a suonare per celebrare i 60 anni dei Camaleonti, la band che aveva fondato nel 1965 e con cui aveva attraversato intere stagioni della musica italiana. Il concerto, intitolato “Livio Macchia & Friends” e tenutosi a Roca Nuova, nel Salento, terra delle sue origini, è stato il suo ultimo abbraccio al pubblico. Un’esibizione che oggi risuona come un addio gentile e irripetibile.