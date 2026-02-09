Attualità
10:24

È morto lo scienziato siciliano Antonino Zichichi

Aveva 96 anni

di Redazione

Antonino Zichichi, fisico e grande divulgatore scientifico, è morto oggi all’età di 96 anni.

Nato a Trapani il 15 ottobre del 1929, esperto di fisica subnucleare e professore emerito di Fisica Superiore all’Università di Bologna, Zichichi aveva passato la sua vita dedicandosi, oltre che allo studio, alla diffusione e alla spiegazione di idee, spiegazioni, teorie.

