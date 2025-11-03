È morto Loriano Bagnoli, papà dei gelati Sammontana

Empoli, Firenze -È morto Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron della Sammontana. Aveva 86 anni. Figlio di Romeo, che aveva aperto un bar-latteria nel secondo dopoguerra a Empoli, fu il fondatore dell’azienda insieme ai fratelli Renzo e Sergio, trasformando l’attività artigianale del padre in un colosso dei gelati.

Bagnoli era stato colpito da ictus un paio di anni fa, lunedì ha subito una emorragia cerebrale che aveva portato al suo ricovero d’urgenza a Empoli. Loriano con i fratelli ha contribuito a far crescere e consolidare un’azienda familiare tra le più importanti in Italia – che ha lanciato prodotti iconici come il Barattolino e slogan rimasti nell’immaginario collettivo, come “gelati all’italiana” – oggi guidata da suo figlio Leonardo, amministratore delegato, con vicepresidente Marco Bagnoli, figlio di Renzo, e responsabile del marketing Sibilla Bagnoli.

