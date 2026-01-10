È morto Luigi Spoto, l’ottico per antonomasia a Ragusa

Ragusa – Grande lutto a Ragusa per la scomparsa di Luigi Spoto, classe 1941, l’ottico per antonomasia in provincia di Ragusa.

Luigi Spoto ha iniziato a lavorare quando aveva 14 anni: “Era il 1955 e mio padre, ottico come suo padre prima di lui, aprì il negozio a Ragusa. Mio nonno aveva inaugurato il primo nel 1911 a Modica, al Corso, e aveva molti clienti ragusani. Nei primi anni ’50 a Ragusa si scoprì il petrolio, arrivarono gli americani della “Gulf” –il direttore lo chiamavano “lo sceriffo” perché girava con un cappello da texano- e l’economia della provincia cambiò, così mio padre decise di aprire un secondo negozio nel cuore del capoluogo, in viale Ten. Lena che all’epoca era affollatissimo. Mio fratello e io già da piccoli gli davamo una mano, la prima volta che ho usato una molatrice (la macchina con cui si tagliano le lenti, nda) avevo dieci anni, ricordo che mio fratello mi prese in giro quando mi vide salire sullo sgabello! Poi nel 1958 andai a Firenze per seguire il corso di ottica e quando tornai venne naturale che lui stesse a Modica e io a Ragusa, con mio padre a fare da spola tra i due negozi. Quello ragusano era grande solo 45mq, poi nel 1989 il negozio accanto, la Singer, chiuse e così presi in affitto anche quello per ampliare”.

Dallo storico negozio di viale Ten. Lena sono passate intere generazioni. Poi, nell’ultimo decennio, il trasferimento nel negozio in piazza Libertà dove il signor Luigi era una presenza paterna e rassicurante.

Alla famiglia il cordoglio di Ragusanews.

© Riproduzione riservata