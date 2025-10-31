È morto Marco Fatuzzo, fu sindaco di Siracusa. Ricevette Giovanni Paolo II

Siracusa – È morto l’ex preside Marco Fatuzzo. A dare la notizia, un post del figlio don Carlo. “Mio padre è appena nato al Cielo. Ringrazio di cuore tutti per l’affetto e la preghiera”, ha scritto citando il salmo 31, 18 (Conosce il Signore la vita dei buoni, la loro eredità durerà per sempre).

Sindaco di Siracusa dal 1994 al 1998, Marco Fatuzzo era nato il 18 maggio del 1945. A causa dell’aggravamento delle sue condizioni, ieri era stato ricoverato a Catania. Oggi il suo cuore ha cessato di battere.

Non si può che ricordare con gratitudine e rispetto la sua figura. Fatuzzo assunse la guida di Siracusa in un momento di forte cambiamento – la prima elezione diretta del sindaco – quando forte era la necessità di dare nuova linfa al centro storico e ai servizi urbani. Tra i suoi impegni principali spiccò il recupero dell’area di Ortigia con la creazione di un “Ufficio Speciale” per il centro storico. Azione accompagnata dall’ottenimento di consistenti finanziamenti regionali e europei per interventi urbani.

L’amministrazione Fatuzzo inaugurò anche il nuovo Palazzo di Giustizia in Viale Santa Panagia e realizzò la rete fognaria a Ortigia, che precedentemente scaricava direttamente a mare.

Fra i momenti più iconici della sua sindacatura, va sottolineato l’arrivo del Papa a Siracusa nel novembre 1994, in occasione della dedicazione del Santuario Madonna delle Lacrime. Fatuzzo, in qualità di sindaco, accolse il Pontefice e salutò la città in quella storica occasione.

Nelle sue memorie, Fatuzzo racconta di un breve ma intenso colloquio con Giovanni Paolo II, un’espressione spontanea di affetto che prese la forma di un abbraccio, fuori dal rigido protocollo. “Al termine del mio intervento di benvenuto, Giovanni Paolo II mi ha ringraziato, sussurrandomi parole di conforto e di incoraggiamento: ci siamo abbracciati ed anche baciati”.

Il Papa, nel suo messaggio alla città, esortò ad “alzare e levare il capo”, ad uscire dalla rassegnazione, a reinterpretare la vocazione storica di Siracusa come centro di umanità e civiltà.

Il mandato di Marco Fatuzzo viene visto da molti come un periodo in cui Siracusa fu attraversata da un’onda di speranza, amministrativa e progettuale.

Fatuzzo fu preside anche a Scicli.

