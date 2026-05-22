Condividi "È morto Maurizio Diliberto, padre di Pif e regista per la Rai di Palermo" sui social

Palermo – È morto, all’età di 83 anni Maurizio Diliberto, regista e giornalista, padre di Pif, nome d’arte di Pierfrancesco Diliberto. Nato a Palermo, è stato un professionista del settore audiovisivo, attivo tra televisione e cinema, legato in particolare alla scena culturale siciliana e alla produzione RAI regionale. Autore di docufilm e regista di lungometraggi tra i quali “Appunti su una città sconosciuta”, “Casa Paterna” e “Gelsomini d’Arabia”.

Con gli amici e gli abitanti di Palazzo Adriano ha realizzato il film “Viva la Sicilia… punto e basta”, motivo per cui gli è stata conferita la cittadinanza onoraria dal Comune di Palazzo Adriano “in riconoscimento del suo straordinario contributo all’arte e alla cultura”.

Per i 20 anni del terremoto del Belice aveva realizzato con la Rai di Palermo “Sulle rive del Belice”. E’ stato insignito anche della cittadinanza onoraria dal Comune di Santa Margherita Belice “per la testimonianza umanitaria e l’impegno professionale profuso come tecnico del mondo agricolo a fianco dei contadini e come giornalista Rai nell’emersione del vissuto di giovani e anziani nello spartiacque storico rappresentato da una controversa ricostruzione dei paesi”.

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