È morto Nitto Santapaola, il più grande capimafia catanese

Catania -È morto nel pomeriggio di lunedì 2 marzo, nel reparto carcerario dell’ospedale San Paolo di Milano, il boss mafioso catanese Nitto Santapaola. L’uomo, condannato all‘ergastolo per essere uno dei boss più sanguinari di Cosa Nostra, aveva 87 anni.

Detenuto nel carcere di Opera in regime di 41 bis, dopo la cattura il 18 maggio del 1993, Benedetto Santapaola, detto Nitto, era malato e le sue condizioni si erano aggravate di recente. Da qui il trasferimento nel reparto medico speciale riservato ai reclusi in regime di carcere duro.

