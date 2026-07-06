È morto padre Vittorio Bonfanti

Modica – Domenica 5 luglio a Urgnano, in provincia di Bergamo, morto padre Vittorio Bonfanti.

Padre Vittorio Bonfanti, missionario d’Africa dei Padri Bianchi è stato ordinato sacerdote nel 1977. Ha lavorato vent’anni in Mali, è stato direttore della rivista “Africa” e provinciale del suo istituto in Italia. Ha fatto parte della comunità missionaria di Modica insieme con Francesca Sarritzu, della Comunità Missionaria di Villaregia, Adriana Marsili, delle Missionarie di Maria-Saveriane, e Carlo Uccelli, dei Missionari Saveriani.

Il Vescovo di Noto Salvatore Rumeo ha invita a pregare per la sua anima, esprimendo il proprio cordoglio e la vicinanza alla Congregazione dei Missionari Saveriani e a quanti lo hanno conosciuto, stimato e voluto bene.

Padre Vittorio è stato missionario per 20 anni in Mali e per 5 anni a Modica e nella diocesi di Noto, nel servizio alle persone migranti e ai ragazzi disabili dei Piccoli Fratelli.

Una messa in suo suffragio sarà celebrata lunedì i3 luglio alle ore 19:30 presso la chiesa di San Pietro a Modica.

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