È morto Pinuccio La Rosa

Ragusa – Un ictus lo aveva colpito all’inizio dell’autunno del 2024 costringendolo a una lunga e dolorosa riabilitazione. È morto oggi, dopo mesi di convalescenza e ricadute, Pinuccio La Rosa, ristoratore ragusano che insieme al fratello minore Antonio ha portato in alto il nome del padre, Don Serafino, cui ha dedicato la Locanda una stella Michelin, e il lido Azzurro di Marina di Ragusa.

Vulcanico, irrefrenabile, sempre col sorriso, Pinuccio è stato un imprenditore visionario. Sua l’intuizione di un ristorante dentro una grotta a Ragusa Ibla, in una delle location più belle d’Italia. Sua l’ambizione della cucina stellata in un’epoca in cui questi riconoscimenti sembravano fuori portata e fuori misura.

Pinuccio aveva investito non solo nella ristorazione ma anche nell’ospitalità, con una struttura di lusso, il Boutique Hotel, affiancata al ristorante di Ragusa, la Locanda appunto, e poi nelle Don Serafino Villas a Marina di Ragusa.

Pinuccio lascia quattro figli. Era riapparso in pubblico lo scorse settembre, cambiato, diverso, provato, ma presente. Aveva appena compito 60 anni.

© Riproduzione riservata