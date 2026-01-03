È nata a Roma Beatrice, secondogenita di Anna Tatangelo

Roma – È nata la piccola Beatrice, secondogenita di Anna Tatangelo. A dare la notizia è stato il fratello della cantante, Maurizio, facendo gli auguri a neomamma e bimba con una storia di Instagram. La cantante è già mamma di Andrea, nato nel 2010 dalla storia con Gigi D’Alessio.

La bimba è nata questa mattina, in una clinica romana. Il papà è Giacomo Buttaroni. La gravidanza era stata annunciata dalla cantante a giugno 2025 con un post su Instagram.

«Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande», aveva scritto Anna Tatangelo sotto a una foto in bianco e nero, dove era in bella evidenza il pancione.

Sempre sui social la cantante di Sora, che il prossimo 9 gennaio compirà 39 anni, aveva già fatto sapere che avrebbe avuto una bambina e che l’avrebbe chiamata Beatrice.

