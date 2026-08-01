Modica – Dopo l’azzeramento e le dimissioni di Antonio Drago e Tino Antoci è nata la giunta Monisteri di fine legislatura.

Ecco i nome e le deleghe:

Saro Viola sarà vicesindaco con le deleghe a Risorse umane, Polizia Locale e Sicurezza Urbana, Sicurezza luoghi di lavoro, Stato Civile, Anagrafe, Servizi elettorali, Servizi cimiteriali, Relazioni con centri sociali comunali

Piero Armenia ha le deleghe alle Manutenzioni, Centro Storico Decoro e Arredo Urbano, SUAP Commercio e artigianato, Contenzioso

Samuele Cannizzaro ha deleghe alle Politiche giovanili, Ecologia e politiche ambientali, Transizione ecologica, Politiche per la tutela e difesa degli animali, GAC dei Due Mari, Verde pubblico

Mommo Carpentieri ha le deleghe a Lavori pubblici, Urbanistica e FUA

Leandro Giurdanella ha deleghe a Turismo, Spettacolo, Mobilità urbana ed extra urbana, Transizione digitale e Innovazione tecnologica, Protezione dati

Corrado Roccasalvo ha le deleghe a Protezione civile, Randagismo, Valorizzazione Patrimonio comunale, Fiere e mercati, Partecipate, Relazioni con il Consiglio Comunale

Concetta Spadaro ha deleghe a Politiche Educative e Istruzione, Politiche Sociali e Inclusione, Associazionismo e Volontariato”.

Si tratta della terza giunta Monisteri, con una forte impronta di Forza Italia.

La Giunta comunale di Modica, guidata dalla sindaca Maria Monisteri, si completa con l’ingresso di tre nuovi assessori, tutti espressione di Forza Italia.

L’esecutivo passa così da sei a sette componenti, colmando l’ultima casella rimasta vacante.

Il primo volto nuovo è Mommo Carpentieri, che rientra nella compagine forte di una lunga esperienza politico-amministrativa: in passato ha ricoperto gli incarichi di vicesindaco, assessore comunale e vicepresidente della Provincia regionale di Ragusa.

A lui si affiancano il consigliere comunale Leandro Giurdanella, figura politicamente molto vicina alla prima cittadina, e l’imprenditore Corrado Roccasalvo, entrato successivamente in Consiglio comunale dopo non essere stato eletto direttamente nella prima tornata.

Con queste nomine, la squadra di governo conferma gli assessori uscenti Saro Viola, Concetta Spadaro, Samuele Cannizzaro e Piero Armenia, consolidando gli equilibri della maggioranza a sostegno dell’amministrazione.

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