È Pietro Giudice, 80 anni, la vittima dell’incidente mortale di Ispica

Ispica – Si chiamava Pietro Giudice l’ottantenne di Ispica che ha avuto la peggio nel violento scontro tra due autovetture, un’Alfa Romeo Mito e una Citroen C3 condotta da una donna che non si è fermata ad un incrocio e ha perso il controllo della sua macchina a causa dell’asfalto bagnato. L’impatto con l’Alfa Romeo Mito condotta dall’anziano è stato inevitabile.

Il sinistro è avvenuto ieri alle 12:15 lungo la statale 115, all’incrocio tra un distributore di carburante e il mobilificio Fidelio, in pieno centro abitato. Nonostante il tempestivo intervento del personale medico del 118, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma le gravi ferite riportate nell’urto si sono rivelate fatali.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro. La circolazione ha subito rallentamenti. Il corpo dell’anziano è stato restituito ai familiari.

