È proprio de coccio l’automobilista che viola la zona pedonale a Marina di Ragusa

Ragusa – A Roma si direbbe che “è proprio de coccio”. Si aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda dell’auto che, nei giorni scorsi, aveva violato la zona pedonale ed era entrata in Piazza Duca degli Abruzzi, a Marina di Ragusa.

I fatti.

Un carabiniere in borghese nei giorni scorsi ha sottratto le chiavi dall’autovettura, che era entrata nell’area pedonale di piazza Duca a Marina di Ragusa. Una pattuglia della Polizia Locale di stanza a Marina ha individuato gli automobilisti disinvolti, dopo che questi avevano abbandonato l’auto per spostarsi a piedi in piazza Dogana. La Mercedes in questione era stata sottoposta a fermo per 60 giorni e a sanzioni superiori alle 400 euro.

Non è finita qui.

Durante i controlli effettuati nei giorni successivi dalla pattuglia della Polizia Locale in servizio nella frazione balneare, il veicolo è stato nuovamente intercettato mentre circolava sulla pubblica via, come se il fermo amministrativo disposto il giorno precedente fosse una misura facoltativa.

Una reiterazione che ha reso inevitabile un provvedimento più severo: il mezzo è stato infatti sottoposto a sequestro permanente, come previsto dalla normativa vigente in caso di nuove violazioni. Al proprietario, già destinatario delle contestazioni per l’ingresso non autorizzato in piazza Duca degli Abruzzi, è stata inoltre notificata un’ulteriore sanzione amministrativa pari a 1.984 euro.

Sotto, la foto della prima infrazione, in copertina la seconda infrazione.

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