È Ragusa la città col reddito medio più basso in Italia

Ragusa – Sono i redditi dichiarati l’anno scorso.

Il capoluogo col reddito medio più basso in Italia è siciliano. Ragusa chiude la classifica nazionale con 17.770 euro all’anno, lontanissima da Milano, che è il capoluogo di provincia più ricco d’Italia con un reddito medio dichiarato nel 2025 di 40.316 euro, stando all’analisi di Excellera sui nuovi dati diffusi dal Mef.

Il comune più ricco è Maccastorna, sempre in Lombardia (nel Lodigiano), con 72.157 euro. Poi Lajatico, in provincia di Pisa (67.519 euro) e Portofino, nel Genovese (65.836 euro). Il balzo di Maccastorna, comune di appena 76 contribuenti, è con ogni probabilità riconducibile al trasferimento di residenza di uno o pochi contribuenti ad alto reddito: un fenomeno analogo a quello che in passato aveva portato Lajatico ai vertici della classifica nazionale.

I dati sui redditi mostrano come sempre un’Italia divisa in due, con il Sud che arranca. E si conferma che il peso più alto delle dichiarazioni è sostenuto da dipendenti e pensionati. La Lombardia resta la regione col reddito complessivo medio più alto (29.421 euro, +3,7%) e precede Trentino-Alto Adige (27.978 euro, +3,9%) ed Emilia-Romagna (27.434 euro, +3,7%), mentre in fondo alla graduatoria, pur con valori in crescita, si collocano Calabria (18.474 euro, +4,6%), Molise (19.889 euro, +4,6%) e Puglia (19.936 euro, +4,8%).

A livello provinciale svettano Milano (33.803 euro), Bologna (29.933 euro) e Monza-Brianza (29.827 euro), mentre in coda si trovano Crotone (17.481 euro), Vibo Valentia (17.672 euro) e Ragusa (17.770 euro). Tra le principali città Bergamo si attesta a 34.263 euro (+2,5%), Bologna a 32.302 euro (+4,2%), Roma a 31.423 euro (+3,8%) e Napoli a 24.388 euro (+3,5%).

A livello sub-comunale, il podio dei quartieri più “esclusivi” resta interamente milanese, con CityLife, DuomoBrera e Sant’Ambrogio stabilmente ai vertici. La zona dove si guadagna meno rimane quella circoscritta dal cap 90122, a Palermo.

© Riproduzione riservata