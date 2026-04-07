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07/04/2026 09:48

È Real Brida il nuovo rapper di Scicli

Si chiama Real Brida, al secolo Romeo, è sciclitano di origini albanesi ed è un cantante rap classe 2000.

di Redazione

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Scicli – È Real Brida il nuovo rapper di Scicli

Si chiama Real Brida, al secolo Romeo, è sciclitano di origini albanesi ed è un cantante rap classe 2000.

Da tre anni racconta il suo mondo in musica e di recente ha ottenuto la collaborazione del cantante Stresi, una delle figure musicali più affermate in Albania, nella canzone intitolata “Gun Shoot”.

Autore di canzoni e video ambientati a Scicli, Verona, Milano, Napoli, ha dedicato questa “Mademoiselle” alla figlia.

 

Ecco il video:

 

A breve uscirà una nuova canzone intitolata “Business” ambientata a Punta Pisciotto a Sampieri.

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